В Иране запретили вакцины от коронавируса из Великобритании и США
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил вакцины от коронавирусной инфекции из Великобритании и США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телевыстуапление политика.
«Второй момент, связанный с коронавирусом. Импорт британских и американских вакцин – запрещен», — подчеркнул Хаменеи.
Иран в настоящий момент пытается создать собственные вакцины от COVID-19. По данным минздрава страны, Тегеран ожидает получение первого препарата весной, еще две-три вакцины планируется выпустить к лету.
Отмечается, что первая вакцина уже была введена добровольцам.
Ранее стало известно, что Иран рассматривает приобретение российской вакцины от коронавирусной инфекции, в том числе «Спутник V».
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