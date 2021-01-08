В Иране запретили вакцины от коронавируса из Великобритании и США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил вакцины от коронавирусной инфекции из Великобритании и США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телевыстуапление политика.

«Второй момент, связанный с коронавирусом. Импорт британских и американских вакцин – запрещен», — подчеркнул Хаменеи.

Иран в настоящий момент пытается создать собственные вакцины от COVID-19. По данным минздрава страны, Тегеран ожидает получение первого препарата весной, еще две-три вакцины планируется выпустить к лету.

Отмечается, что первая вакцина уже была введена добровольцам.

Ранее стало известно, что Иран рассматривает приобретение российской вакцины от коронавирусной инфекции, в том числе «Спутник V».

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