Демократы просят ФБР возбудить уголовное дело против Трампа

Члены палаты представителей конгресса США, демократы Тед Лью и Кэтлин Райс просят Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудить уголовное дело против действующего президента Дональда Трампа после сообщений о его звонке госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на письмо демократов директору ФБР Кристоферу Рэю.

«Как члены конгресса и бывшие прокуроры, мы считаем, что Дональд Трамп участвовал в подстрекательстве или сговоре с целью совершения ряда преступлений, связанных с выборами», – указано в письме.

Ранее СМИ сообщили, что действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером призвал к пересчету голосов на выборах США в штате в свою пользу.

Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джо Байден станет новым президентом США. Действующий глава государства Дональд Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов.

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— WP: Трамп в разговоре с госсекретарем Джорджии призывал пересчитать голоса в свою пользу