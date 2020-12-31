Трамп вернулся из отпуска раньше срока

Президент США Дональд Трамп вернулся в Вашингтон из отпуска на неделю раньше запланированного. Об этом сообщили журналисты президентского пула.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп планирует прервать свой отпуск и вернуться в Вашингтон перед Новым годом.

До этого Трамп отмечал, что намерен остаться в штате Флорида до 6 января 2021 года. В этот день планируется утверждение американским конгрессом итогов выборов, в ходе которых победу одержал демократ Джо Байден. Однако Трамп продолжает оспаривать результаты выборов, которые он не признает.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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