Жириновский вышлет новогодние подарки тем, кто остался без них

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем новогоднем поздравлении пообещал прислать подарки тем, кто остался без них, передает РИА «Новости».

«Если кто-то чувствует себя обиженным, ну нет подарка у вас, напишите мне. Я вышлю вам подарок или деньги на подарок. Москва, Госдума, ЛДПР. Три слова. Немного, потому что приходится помогать тысячам и тысячам», — сказал Жириновский.

Он пожелал россиянам бодрости и оптимизма.

«Не скучайте, не переживайте, у всех все одинаково, нет абсолютно счастливых людей, абсолютно несчастных, мы все люди... Я всем вам говорю с Новым годом! Чтобы было хорошее настроение, бодрое, улыбайтесь и дружите, и любите, и будьте милосерднее!», — добавил он.

По словам Жириновского, каждый год таким образом на подарки тратятся десятки миллионов рублей. За последние 30 лет около половины миллиарда рублей были розданы в виде подарков или денег.

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