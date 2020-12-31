Столтенберг заявил, что Россия не представляет угрозу для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Le Point заявил, что Россия не представляет угрозу для альянса.

«Я не вижу прямой угрозы, исходящей от России, например, угрозы военного нападения», — сказал он.

При этом, по словам Столтенберга, Россия становится сильнее, хотя она не такая мощная, как Советский Союз, все же у нее есть ядерное оружие и ракеты, которые способны достигнуть всех стран в Европе.

Он также отметил, что Москва якобы «вмешивается в демократические процессы» в США и Франции и «стоит за кибератаками» на парламенты Германии и Норвегии.

Ранее Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция приобрела у России, представляет угрозу для самолетов НАТО.