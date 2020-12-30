Поклонская сочла «бредом сивой кобылы» заявления ООН про Крым

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам сочла «бредом сивой кобылы» слова Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о преградах для доступа миссии в Крым. Об этом она рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Информация о том, что они якобы в Крым не могут попасть, это бред сивой кобылы», – отметила Поклонская.

Она напомнила, что представители комиссариата выражали желание посетить Крым, чтобы изучить проблему с водоснабжением.

«На это желание я официально направила письмо на имя верховного комиссара по правам человека: прошу указать список сотрудников и даты, когда вы готовы приехать в Крым. А сегодня публично было сказано, что они не могут приехать, потому что у них какие-то там преграды», – рассказала депутат.

Поклонская добавила, что дождется официального ответа на свое письмо, а в случае его отсутствия повторит обращение.

Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел заявила, что структура не может оценить ситуацию с водоснабжением в Крыму из-за отсутствия доступа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Поросячий восторг Украины»: Аксенов рассказал о водной блокаде Крыма