Зеленский запретил судам под флагом РФ ходить во внутренних водах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внутреннем водном транспорте», запрещающий судам под российским флагом ходить в украинских внутренних водах.

Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

Закон был одобрен Верховной радой Украины 3 декабря. В соответствии с нормативным актом, грузовые операции во внутренних водах страны могут осуществлять украинские и иностранных суда, «кроме судов под флагом государства-агрессора».

Согласно принятому Украиной в 2015 году заявлению, под «государством-агрессором» подразумевается Россия.

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