Зеленский запретил судам под флагом РФ ходить во внутренних водах Украины
Полина Рутковская
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внутреннем водном транспорте», запрещающий судам под российским флагом ходить в украинских внутренних водах.
Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.
Закон был одобрен Верховной радой Украины 3 декабря. В соответствии с нормативным актом, грузовые операции во внутренних водах страны могут осуществлять украинские и иностранных суда, «кроме судов под флагом государства-агрессора».
Согласно принятому Украиной в 2015 году заявлению, под «государством-агрессором» подразумевается Россия.
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