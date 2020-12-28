Трамп прибудет в Вашингтон в день утверждения победы Байдена

Президент США Дональд Трамп сообщил, что приедет в Вашингтон в день утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах главы государства. Об этом он написал в своем Twitter.

«Увидимся в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января. Не пропустите», — сообщил Трамп.

Он также добавил, что подробности по этому поводу будут позже.

Ранее сообщалось, что пока еще действующий глава Белого дома проведет новогодние праздники в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп обвинил Минюст и ФБР в бездействии относительно «мошенничества» на выборах

— Трамп поставил США в пример выборы в Афганистане

— Трамп призвал однопартийцев бороться за оспаривание итогов выборов