В Госдуме назвали заявления Зеленского более враждебными, чем у Порошенко

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский слишком далеко зашел в своих антироссийских заявлениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат отметила, что к заявлениям политика не стоит относиться как к пустой риторике.

Она также прокомментировала слова президента: гипотетическое нападение РФ со стороны Крыма станет причиной большой войны, на которую «все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины».

«Это напоминает раздававшиеся в Германии в 1945 году призывы к тотальной войне, к созданию формирований фольксштурма, куда загоняли всех подряд», — высказалась Панина.

Член комитета Госдумы подчеркнула, что по враждебности в своих высказываниях Зеленский уже обогнал бывшего президента Украины Петра Порошенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуме раскритиковали слова Зеленского о готовности к мобилизации

— Кравчук назвал заявление Зеленского о мобилизации «ответом патриота»

— Украинские военные раскритиковали слова Зеленского о всеобщей мобилизации