Администрация Трампа готовит новые санкции против «Северного потока — 2»

Администрация действующего президента США Дональда Трампа готовит новые санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.

По словам собеседников агентства, этот пакет ограничений может стать «смертельным ударом» для российского проекта.

«Мы наносили удар за ударом, а теперь готовы вонзить кол в сердце этого проекта», — заявил один из источников.

Ранее зампомощника американского госсекретаря Кристофер Робинсон заявил, что США продолжат вводить санкции против проекта «Северный поток — 2» в надежде помешать его реализации.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.