В МИД Турции отреагировали на удары США и Израиля по Ирану

МИД Турции: нападение США и Израиля на Иран ставит под угрозу будущее региона

Нападение США и Израиля на Иран ставит под угрозу будущее региона и глобальную стабильность. Об этом заявили в МИД Турции.

«События, которые начались с нападения Израиля и США на Иран и продолжившиеся атаками Ирана на третьи страны, ставят под угрозу будущее нашего региона и глобальную стабильность», — подчеркнули в ведомстве.

Министерство выразило глубокую обеспокоенность по поводу любых действий, нарушающих международное право и угрожающих жизни мирных жителей.

Кроме того, в МИД осудили подстрекательство, которое может привести к эскалации насилия, и призвали все стороны немедленно прекратить боевые действия.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее более 20 провинций Ирана подверглись атакам США и Израиля.