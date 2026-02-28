Иран начал обсуждать с соседями угрозу краха региональной безопасности

Иран ведет переговоры с другими странами региона в связи с атаками со стороны Израиля и США, чтобы предотвратить крах региональной системы безопасности. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранское внешнеполитическое ведомство.

Замглавы МИД Ирана в интервью телеканалу заявил, что израильско-американская атака «является прямым нарушением всех международных законов» и «ставит под угрозу всё, что связано с региональной безопасностью».

«США безразлична региональная безопасность. Мы хотим политического решения всех проблем, но Вашингтон попал в израильскую ловушку. Политическое решение связано со всеми региональными участниками процесса. Прежде чем обсуждать какое-либо политическое решение, Вашингтон должен пообещать положить конец войне и предоставить гарантии», — подчеркнул дипломат.

Со своей стороны глава МИД Ирана Аббас Арагчи пообещал преподать США и Израилю «урок». Также министр заявил, что Трамп превратил принцип «Америка прежде всего» в «Израиль прежде всего».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

