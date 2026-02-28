В Венгрии оценили влияние обострения вокруг Ирана на ситуацию с «Дружбой»

Обострение ситуации вокруг Ирана удвоило важность трубопровода «Дружба», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

Глава венгерского правительства дополнил пост видеозаписью, в которой отметил, что эскалация на Ближнем Востоке приведет к снижению объемов нефти на мировом рынке и последующему росту цен на нее. По словам Орбана, именно по этой причине Будапешту крайне важны поставки российской нефти.

«Еще раз призываю [украинского лидера] Владимира Зеленского немедленно возобновить поставки нефти в Венгрию!» — написал премьер-министр.

Украина приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в конце января. В ответ Венгрия наложила вето на принятие нового пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

28 февраля израильские войска нанесли превентивный удар по Ирану, сообщил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. В операции также приняли участие США, президент страны Дональд Трамп объяснил этот шаг «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Исламской Республики отказываться от ядерных амбиций. Тегеран, в свою очередь, выпустил ракеты и беспилотники по американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский высказался об операции США и Израиля против Ирана.