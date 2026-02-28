Китай обратился к США и Израилю с требованием на фоне ударов по Ирану

Китай потребовал от США и Израиля прекратить военную операцию против Ирана

Китай требует от США и Израиля немедленно прекратить военную операцию против Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД КНР.

«Китай выражает серьезную обеспокоенность в связи с военными ударами США и Израиля по Ирану. Китай призывает к немедленному прекращению военной операции», — заявили дипломаты.

В Пекине заявили о необходимости уважать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность исламской республики. Министерство подчеркнуло, что следует предотвратить дальнейшую эскалацию, возобновить диалог и переговоры, сохранить мир и стабильность на Ближнем Востоке.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в МИД Турции отреагировали на удары США и Израиля по Ирану.