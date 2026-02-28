Лидеры ФРГ, Франции и Британии открестились от атаки на Иран

Мерц, Макрон и Стармер заявили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе», — говорится в совместном заявлении.

Кроме того, лидеры «евротройки» призвали к возобновлению переговоров по иранской ядерной программе.

Главы государств и правительств выразили твердую приверженность обеспечению стабильности и защите гражданского населения. По их мнению, иранский народ имеет право самостоятельно определять свое будущее.

Вместе с тем лидеры трех держав осудили и ответные удары, нанесенные Ираном по объектам в соседних государствах.

28 февраля США начали масштабную военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что целью является защита американского народа от «угрозы» со стороны Тегерана. Также утром в субботу о превентивной атаке на Иран объявил Израиль. В Иране уже пообещали «сокрушительный» ответ и запустили ракеты и дроны в сторону еврейского государства. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

