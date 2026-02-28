Al Hadath: Иран снова ударил по базе НАТО в Кувейте

Иран нанес новый удар по базе НАТО в Кувейте. Об этом сообщает Al Hadath.

По информации телеканала, ракеты перехватили, при этом их осколки упали неподалеку от авиабазы.

Незадолго до этого глава МИД Италии Антонио Таяни на своей странице в соцсети X сообщил об ударе по взлетной полосе базы в Кувейте, где размещены 300 итальянских военных. По словам министра, они не пострадали, так как в момент атаки спустились в бункер.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

