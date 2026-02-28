«Когда-нибудь подружимся»: Коростелев опубликовал пост после неудачи в спринте

Коростелев опубликовал пост после невыхода в четвертьфинал спринта на КМ

Российский лыжник Савелий Коростелев опубликовал в своем Telegram-канале пост после того, как не сумел выйти в четвертьфинал спринтерской гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

«Когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас», — написал он.

В четвертьфинал проходит 30 лыжников с лучшим временем, а Коростелев оказался на 50-й строчке. Его отставание от лидера, 11-кратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, составило 10,88 секунды.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию спринтерских гонок у мужчин и женщин. Дарья Непряева квалифицировалась в четвертьфинал.

Непряева и Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непряева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

