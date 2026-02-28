Израильские СМИ заявили о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи

12-й канал: в Израиле уверены, что верховный лидер Хаменеи погиб во время атаки

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи мог стать жертвой недавнего удара Израиля и США. Об этом сообщает 12-й израильский канал со ссылкой на источники.

По данным вещателя, есть «растущие признаки» в пользу версии гибели верховного лидера.

«Хаменеи «по меньшей мере ранен», и эта оценка основана не на спутниковых снимках, показывающих разрушение президентской резиденции Хаменеи, а на информации из неназванных источников», — говорится в публикации.

Канал также сообщает, что сегодняшние удары нанесли «очень значительный ущерб» иранскому руководству и военным командирам.

Также о вероятной гибели Хаменеи сообщило агентство «Мако», ссылаясь на свои источники.

«Мы упадем со стула, если Хаменеи сделает заявление в прямом эфире. Его больше нет с нами, но мы ждем окончательного подтверждения», — заявил журналистам израильский чиновник.

Иран пока не дал официального комментария.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным израильских СМИ, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

Ранее появились снимки разрушенной резиденции верховного лидера Ирана в Тегеране.