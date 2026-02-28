Зеленский счел справедливой операцию против Ирана на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале прокомментировал события на Ближнем Востоке.

Политик подчеркнул, что необходимо сохранить как можно больше жизней, и отметил, что «глобальные преступники ослабевают» под решительным напором США.

«Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам избрал быть сообщником [президент РФ Владимира] Путина и снабжал его «шахедами», причем не только самими дронами, но и технологиям», — заявил Зеленский.

По его словам, Иранская Республика предоставляла России и другое оружие.

«Так что это справедливо — дать шанс иранскому народу, чтобы избавиться от террористического режима», — высказал мнение лидер Украины.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства страны ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Иран потребовал срочного созыва Совбеза ООН. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

