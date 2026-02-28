Трампа упрекнули в повторении ошибки Буша-младшего

Полную галерею можно посмотреть в отдельном репортаже

Американский сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Энди Ким в социальной сети X назвал решение главы Белого дома Дональда Трампа нанести удары по Ирану повторением ошибки Джорджа Буша-младшего с вторжением в Ирак.

«Нанеся удары, Трамп принял то же опасное и безрассудное решение, которое поколение назад принял президент Буш. Он подверг американцев опасности, не представив убедительных доказательств непосредственной угрозы американской нацбезопасности», — высказался Ким.

Законодатель обвинил президента США в том, что тот подверг опасности народ Ирана своими призывами поднять восстание против правительства их страны.

«Сенат должен проголосовать по резолюции сенатора (от Демпартии Тима - ред.) Кейна о военных полномочиях», — добавил он.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

