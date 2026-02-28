Размер шрифта
Армия

КСИР заявил, что при ударах погибли и ранены сотни военных США

КСИР: при ударах по базам США погибли и ранены около 200 военных

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате ракетных ударов Тегерана по базам США не менее 200 военнослужащих погибли или получили ранения. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«В результате ракетных ударов по американским базам погибли и получили ранения по меньшей мере 200 военнослужащих США», — говорится в заявлении подразделения.

Одновременно с этим представители КСИР утверждают, что значительная часть ракет, запущенных Израилем и Соединенными Штатами в сторону Ирана, не достигла намеченных целей. По данным иранской стороны, часть боеприпасов противника упала в пустынных и городских районах Ирака, а также на территории стран Персидского залива.

Нынешний виток эскалации начался в субботу с массированной серии ударов Израиля и США по иранским объектам, включая Тегеран, что привело к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения. В качестве симметричного ответа Иран инициировал ракетную операцию, целями которой стали как израильская территория, так и американские военные гарнизоны, дислоцированные на Ближнем Востоке.

28 февраля США начали масштабную военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что целью является защита американского народа от «угрозы» со стороны Тегерана. В Иране пообещали «сокрушительный» ответ. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран заявил, что будет использовать все военные возможности для защиты страны от агрессии Израиля и США.

 
