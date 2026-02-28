Размер шрифта
Общество

На Украине переименовали районы в городах ДНР и ЛНР

На Украине переименовали районы в Донецке, Луганске, Горловке и Макеевке
Virginia Mayo/AP

Украинские власти переименовали районы в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, которые находятся на территории Луганской и Донецкой народных республик. Об этом написал активист Павел Островский в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам,

  • в Донецке Буденновский район стал Богодуховским, Ворошиловский — Юзовским, Калининский — Калиновским, Кировский — Рутченковским, Куйбышевский — Смолянским, Ленинский — Александровским, Петровский --Вознесенским, Пролетарский — Чумаковским;

  • в Луганске за Артемовским районом закреплено название Вильховский, за Октябрьским — Вергунский, за Ленинским — Шевченковский;

  • в Макеевке Кировский район превратился в Грузский, Советский — в Ханжонковский, Червоногвардейский — в Берестовский;

  • в Горловке Калининский район переименовали в Киндратовский.

30 сентября 2022 года Россия подписала международные договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в свой состав. Референдумы на этих территориях проходили с 23 по 27 сентября — участники волеизъявления, согласно официальным данным, высказались за вхождение в состав РФ.

Ранее в Одессе предложили заменить бюст Пушкина на памятник Трампу.

 
