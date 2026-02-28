Размер шрифта
В Венгрии заявили о необходимости создать новую европейскую систему безопасности

Орбан: в Европе надо создать новую систему безопасности с участием России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал создать в Европе новую систему безопасности с участием России. Его слова передает РИА Новости.

«Нам нужна новая европейская система безопасности вместо рухнувшей старой европейской системы безопасности, частью которой являемся все мы, страны Европы, и Россия тоже», — сказал глава правительства во время выступления на предвыборном мероприятии в городе Эстергоме.

По словам Орбана, новая система должна существовать как баланс сил, обеспечивающий безопасность в регионе в долгосрочной перспективе. Премьер-министр подчеркнул, что в рамках создания новой системы безопасности необходимо заключить соглашение об ограничении вооружений.

13 января официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Европейский союз (ЕС) и Великобритания хотят создать открыто враждебную РФ «систему безопасности» в регионе. Как она сказала, в данный момент Брюссель и Лондон разрушают существующую систему безопасности в Европе, чтобы изменить баланс сил в свою пользу. При этом создаваемую ими новую систему дипломат назвала «гомункулом».

Ранее Лавров выразил уверенность, что прежняя модель безопасности в Европе не подлежит реставрации.

 
