Эксперты ВШЭ предложили госаппарату России «умную оптимизацию»

В России могут провести цифровую трансформацию государственного аппарата с одновременной оптимизацией занимающихся рутинными функциями чиновников. Соответствующее предложение выдвинули эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), сообщают «Известия».

По их мнению, правительству нужна «умная оптимизация», которая заключается не в пропорциональном сокращении федеральных органов исполнительной власти на некоторую величину, а в изменении численности служащих в зависимости от реально осуществляемых функций и целей.

Специалисты отмечают, что во многих ведомствах треть сотрудников заняты рутинными функциями, которые можно делегировать с помощью цифровизации процессов.

Также эксперты ВШЭ предлагают распространить на все полномочия органов власти «регуляторную гильотину», которая сейчас действует лишь в отношении контрольно-надзорных функций и требований к бизнесу.

Кроме того, они считают нужным наращивать «мозговые центры», которые смогут на основе анализа и моделирования данных предугадывать будущие тенденции и процессы.