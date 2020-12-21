В США заявили, что ответ на кибератаки не ограничится санкциями

Назначенный главой аппарата Белого дома Рон Клайн заявил, что ответ новой администрации США на кибератаки, подобные недавней, не ограничится лишь санкциями. Об этом он заявил телекомпании CBS.

По его словам, это также будут шаги, направленные на снижение способности иностранных субъектов к повторению или участию в подобных атаках.

До этого зарубежные СМИ писали, что группа российских хакеров сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными. В ответ на это Байден заявил, что рассмотрит несколько вариантов наказания России.

Ранее кандидат от демократов Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, назначил главой аппарата Белого дома занимавшего до этого пост его советника Клайна.

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