Зеленский ожидает нового спецпредставителя США по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что избранный президент США Джо Байден выберет нового спецпредставителя по Украине в США. Об этом сообщает New York Times.

«Я считаю, что потеряна позиция, но такой спецпредставитель или такой орган должен быть. Очень важно - выбрать такого человека, который будет осуществлять необходимые шаги, который понимает украинскую ментальность. Важно не ошибиться в этом кадровом вопросе. Здесь президент Байден имеет все максимальные шансы, потому что он много работал с Украиной, он - практик и понимает менталитет, понимает важные моменты, связанные с реформами», — говорится в сообщении.

Также Зеленский выразил сожаление, что Украина потеряла спецпредставителя по Украине в США Курта Волкера.

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