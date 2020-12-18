Лавров ответил обидевшемуся на него главе МИД Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что всегда открыт к диалогу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Российский дипломат отметил, что готов обсуждать с украинским коллегой вопросы, связанные с выполнением Украиной Минских соглашений, договоренностей парижского саммита «нормандского формата» или отношений между Москвой и Киевом.

Лавров также выразил сожаление, что пока российская сторона не видит встречного желания у Кулебы.

Ранее Кулеба признался, что обижен на Лаврова из-за того, что тот пропустил звонок от него. Украинский министр заявил, что не заметил у российского коллеги желания общаться с ним как в «нормандском формате», так и в двустороннем.

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