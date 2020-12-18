Axios: Трамп запланировал сегодня объявить «волну помилований»

Президент США Дональд Трамп собирается сегодня объявить «волну помилований». Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, американский лидер рассматривает вопрос о помиловании своих друзей и союзников.

О каких помилованиях говорится — пока неизвестно.

Как сообщалось, действующий глава Белого дома обсуждал возможное помилование своей семьи и приближенных за преступления, которые им могут «приписать» в будущем.

Ранее Трамп уже подписал решение о помиловании в отношении нескольких человек, в том числе и своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. До этого Флинн признался в дезинформации ФБР о контактах с послом России в США (тогда им был Сергей Кисляк. – «Газета.Ru»), а также о деловых связях с Турцией.

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