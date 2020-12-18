Алиев заявил, что о карабахском конфликте следует думать как об оставшемся в прошлом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о военном конфликте в Нагорном Карабахе уже можно только в прошедшем времени. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я также согласен полностью с Владимиром Владимировичем (Путиным), что, говоря о нагорно-карабахском конфликте, мы должны уже говорить о том, что было в прошлом. Это уже история», — сказал азербайджанский лидер на заседании Совета глав государств СНГ.

При этом он добавил, что миротворческая миссия России в карабахском регионе «осуществляется очень успешно». По его словам, с момента подписания трехстороннего соглашения было всего один зафиксировано нарушение прекращения огня, и этот инцидент был исчерпан за один день.

«Режим прекращения огня сохраняется, и, думаю, с каждым днем он будет все прочнее и прочнее», — подытожил Алиев.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: нарушение прекращения огня в Карабахе было единичным

— Путин назвал главный результат договоренностей по Карабаху

— В ЕС рассказали о плане провести встречу с главами МИД Армении и Азербайджана