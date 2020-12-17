Путин оценил возможность появления в парламенте новых партий

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности появления новых политических партий в стране.

По его словам, появление новых партий зависит от желания избирателей. При этом политическая система дает возможность развиваться новым партиям.

Глава государства отметил, что до 16 партий могут принять участие в кампании без сбора подписей.

Путин также отметил, что традиционные политические партии ведут острые дискуссии в парламенте, однако при этом каждая из них выступает с патриотической позиции.