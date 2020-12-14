Генконсульство США во Владивостоке: данных о возможном закрытии пока нет

Генконсульство США во Владивостоке пока не располагает данными о возможном закрытии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дипмисии.

«Никаких комментариев пока... Пока нет никакой информации на этот счет», — произнес источник.

Ранее в связи с обострением эпидемиологической обстановки генконсульство России в Нью-Йорке закрылось на карантин. Затем СМИ сообщили, что американские власти могут закрыть дипмисии США в Екатеринбурге и Владивостоке.

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