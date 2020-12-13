Экс-помощница губернатора Нью-Йорка обвинила его в сексуальном харассменте

Бывшая помощница губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо Линдси Бойлен обвинила чиновника в сексуальных домогательствах. Об этом она написала в своем Twitter.

Она отметила, что Куомо домогался ее во время ее нахождения на посту помощницы.

По ее словам, харассмент продолжался в течение нескольких лет, несмотря на то, что «многие видели это» и ничего не предпринимали.

Бойлен подчеркнула, что ее раздражает тот факт, что «такие, как Куомо, злоупотребляют своей властью».

«Я злюсь, что вообще попала в такую ​​ситуацию. Это потому что я женщина, и я могу работать всю свою жизнь, чтобы стать лучше и помогать другим, и все же бесчисленное количество женщин всех возрастов продолжает становиться жертвами харассмента», — написала Бойлен.

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