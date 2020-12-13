Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин встретит Новый год с родными и близкими.

«Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно», — сказал пресс-секретарь в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Он также отметил, что Путин, возможно, переведет дух в праздничные дни. При этом Песков добавил, что президент полноценно никогда не отдыхает.

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