Евросоюз согласовал расширение санкций против Турции
Семён Сонный
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Лидеры стран Европейского Союза договорились о расширении списка индивидуальных санкций против Турции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление участников саммита ЕС.
Причиной такого решения стал «незаконное бурение Турцией в Восточном Средиземноморье», указано в заявлении.
Ранее Евросоюз ввел индивидуальные санкции против граждан Турции за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. В ноябре ЕС продлил действие этих санкций до 12 ноября 2021 года.
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