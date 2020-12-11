Евросоюз согласовал расширение санкций против Турции

Лидеры стран Европейского Союза договорились о расширении списка индивидуальных санкций против Турции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление участников саммита ЕС.

Причиной такого решения стал «незаконное бурение Турцией в Восточном Средиземноморье», указано в заявлении.

Ранее Евросоюз ввел индивидуальные санкции против граждан Турции за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. В ноябре ЕС продлил действие этих санкций до 12 ноября 2021 года.

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