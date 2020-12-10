Британия ввела санкции против трех российских политиков
Власти Великобритании ввели персональные санкции в отношении трех российских политиков. Об этом сообщает сайт МИД Соединенного Королевства.
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что ограничения были введены против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, экс-главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева, заместителя министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинова. Кроме того, под санкции попал специальный отряд быстрого реагирования «Терек».
Как указывается в заявлении британского министерства, Лондон ввел ограничительные меры «за пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Чечне».
Отмечается, что санкции предусматривают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов.
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