СМИ: Британия и ЕС примут решение о судьбе переговоров по Brexit до 13 декабря

Власти Британии и Евросоюза по Brexit продолжаются, однако между сторонами сохраняются большие разногласия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве.

Агентство отмечает, что это делает неясными дальнейшие перспективы развития переговоров.

Источники добавили, что стороны договорились принять конечное решение о судьбе переговоров по осуществлению выхода Британии из ЕС к воскресенью, 13 декабря.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна готова перейти к торговле с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Перспектива прорыва уменьшилась»: Франция выставила новые условия по Brexit

— «Правительству нельзя доверять»: Лондон готовится нарушить условия Brexit

— ЕС и Великобритания обсудят Brexit 6 декабря