СМИ: Британия и ЕС примут решение о судьбе переговоров по Brexit до 13 декабря
Власти Британии и Евросоюза по Brexit продолжаются, однако между сторонами сохраняются большие разногласия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве.
Агентство отмечает, что это делает неясными дальнейшие перспективы развития переговоров.
Источники добавили, что стороны договорились принять конечное решение о судьбе переговоров по осуществлению выхода Британии из ЕС к воскресенью, 13 декабря.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна готова перейти к торговле с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение.
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