Мадуро заявил о подготовке покушения на него в день выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в день парламентских выборов на него готовилось покушение, организованное властями Колумбии. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, сообщает Telesur TV.

О готовящемся покушении сообщил «надежный источник в колумбийской разведке», поделился глава государства. По его словам, в подготовке плана принимал участие лично президент Колумбии Иван Дуке.

Парламентские выборы в Венесуэле прошли 6 декабря. По данным ЦИК, 67,6% голосов набирает проправительственный блок «Великий патриотический полюс». Представители оппозиции заявляют, что не намерены признавать достоверность результатов, которые огласят власти Венесуэлы.

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