Совфед одобрил пакет законов о верховенстве Конституции

Совет Федерации одобрил в холе заседания в среду, 2 декабря, пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на российской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в пакете проектов представлены пять инициатив с поправками в свыше 110 законодательных актов страны, в частности, в шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

Соответствующие документы были поддержаны и рекомендованы к одобрению профильными комитетами Совета Федерации.

В июле в Конституцию были внесены поправки, согласно которым не соответствующие российской Конституции международные договоры России не подлежат введению в действие и применению.

В соответствии с данными положениями во входящих в пакет законах подчеркивается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем конституции, не допускается.

Законы поступают на подпись президенту РФ.

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