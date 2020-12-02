СМИ сообщили о 288 тысячах пропавших бюллетеней на выборах в США

В США пропали 288 тыс. бюллетеней после доставки на президентских выборах 3 ноября, еще 100 тыс. бланков были датированы задним числом. Об этом сообщает журнал Washington Examiner со ссылкой на показания ряда источников.

Так, по словам водителя субподрядчика Почтовой службы Джесси Моргана, 21 октября он перевозил 144-288 тыс. заполненных бланков из штата Нью-Йорк в Пенсильванию, однако в пункте назначения его грузовик куда-то делся.

Как отметил другой сотрудник, утром 4 ноября в Висконсине более 100 тыс. бюллетеней были пронумерованы другой датой, чтобы их можно было учесть. Также в Мичигане и Пенсильвании голоса за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа были отсортированы в корзины с надписью «Недоставленная деловая почта», тогда как бюллетени за демократа Джо Байдена прибыли в пункт назначения в срок.

WE также сообщает о нарушениях при работе с машинами по обработке голосов.

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