Пойманный на гей-вечеринке евродепутат оказался противником гей-браков

На гей-вечеринке в Брюсселе был задержан депутат, который известен как большой противник гей-браков, передает Euronews.

Речь идет о 59-летнем депутате Европарламента от Венгрии Йожефе Сайере.

Он стал одним из сторонников принятой в 2010 году поправки в Конституцию Венгрии о том, что брак — это союз исключительно между мужчиной и женщиной.

По данным полиции, при задержании у него нашли наркотики.

Депутат признал, что его задержали на секс-вечеринке, а также заявил, что нарушение карантина было безответственностью с его стороны. Однако он отрицает, что употреблял наркотики или имел их с собой при задержании.

29 ноября Сайер объявил о своей отставке.

Ранее сообщалось, что полицейские Брюсселя пресекли секс-вечеринку, организованную в подвале одного из баров. На мероприятии были задержаны депутат Европарламента и несколько дипломатов. Всего на вечеринке собрались 25 человек. Все участники вечеринки были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом, так как в стране сейчас запрещено проведение массовых мероприятий.

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