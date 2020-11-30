Австралия потребовала от КНР извинений за пост про армию в Twitter

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон потребовал от властей Китая немедленно удалить пост в Twitter, направленный против австралийской армии. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Австралия требует извинений от правительства Китая за этот возмутительный пост. Мы также добиваемся его незамедлительного удаления», — заявил Моррисон.

Он назвал публикацию отвратительной и подчеркнул, что Китаю должно быть за нее стыдно.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter фотографию, на которой австралийский военный приставил нож к шее ребенка.

В подписи к изображению отмечалось, что Китай шокирован убийствами мирных жителей Афганистана австралийскими солдатами и решительно осуждает эти действия.

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