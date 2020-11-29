Зариф обсудил убийство Фахризаде с главами МИД Ирака и Азербайджана

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонные переговоры с азербайджанским и иракским коллегами Джейхуном Байрамовым и Фуадом Хусейном. Об этом сообщается на сайте иранского ведомства.

В ходе переговоров министр обсудил убийство руководителя организации исследований и инноваций при минобороны страны Мохсена Фахризаде.

«Хусейн осудил теракт против Фахризаде, выразив глубокие соболезнования своего правительства правительству и народу нашей страны», — говорится в заявлении.

Байрамов также осудил произошедшее и назвал убийство бесчеловечным.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

Как сообщала New York Times со ссылкой на источники, Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, устроив «диверсию». NYT отмечает, что не может полностью подтвердить данные о причастности израильской стороны к произошедшему. Официальные израильские лица, по заявлению газеты, дали размытые комментарии, а также указали на «опасность, исходящую от имеющего ядерное оружие Ирана».

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