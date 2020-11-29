В Киеве произошел взрыв возле приемной одной из партий
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Киеве произошел взрыв на улице Зои Гайдай возле здания одной из политических партий, передает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
По словам полицейских, вероятнее всего взорвалась граната.
В результате взрыва частично повреждены забор и двери дома.
Уточняется, что пострадавших нет.
Было возбуждено два уголовных производства по статьям «Хулиганство» и «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».