МИД Грузии заявляет, что Абашидзе и Карасин не обсуждали вакцину от COVID-19

МИД Грузии отвергает информацию о том, что в ходе встречи российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера Зураба Абашидзе обсуждалась вакцина против коронавируса и события июня 2019 года в Тбилиси, из-за чего было прервано авиасообщение между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Абашидзе на онлайн-встрече с сенатором РФ Григорием Карасиным обсудили перспективы возобновления авиасообщения между двумя государствами с учетом введенного в июле 2019 года временного запрета на воздушные пассажироперевозки в Грузию.

В МИД Грузии заявили, что «подобных заявлений в ходе встречи не было».

В ведомстве напомнили, что позиции по различным актуальным темам, их рассмотрение и тем более переговоры не ведутся».

В МИД добавили, что ситуация в Абхазии и Южной Осетии обсуждается в формате международных женевских дискуссий, а не на встречах Абашидзе с Карасиным. «Соответственно, призываем российскую сторону воздерживаться от распространения ложной информации и свои позиции фиксировать в существующем для этого месте - в рамках международных женевских переговоров, где получит от грузинской стороны соответствующий ответ», - заявили в грузинском МИД.

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