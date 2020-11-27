Пашинян готовится к визиту в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен приехать с визитом в Россию. Об этом сообщает Sputnik Армения.

СМИ отмечает, что по решению премьера в Москву будет направлен начальник службы протокола аппарата главы правительства Эдуард Арутюнян.

Он пробудет в столице с 30 ноября по 4 декабря «с целью подготовки визита премьер-министра Республики Армения».

При этом информация о сроках визита Пашиняна в Москву не приводится.

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