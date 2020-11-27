Лукашенко заявил, что не будет работать президентом при новой конституции
Екатерина Зайцева
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет работать президентом при новой конституции, передает «БелТа».
«Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — сказал он.
Лукашенко добавил, что не допустит того, чтобы при принятии новой конституции «кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал».
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