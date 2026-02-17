Размер шрифта
Педагоги, защитившие детский сад в Оренбуржье от нападения, получили награды

Кравцов наградил педагогов, защитивших детский сад в Оренбуржье от нападения
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов совместно с Ниной Останиной, возглавляющей комитет Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства, отметили героизм воспитателей детского сада №1 из города Бугуруслана Оренбургской области, которые проявили мужество, защитив детей от нападения вооруженного ножом мужчины. Об этом пишет ТАСС.

«Вы встали на защиту детей и не допустили ситуации, которая могла бы быть тяжелой», — сказал министр.

Воспитателям были вручены благодарственные письма от комитета Госдумы и ведомственные награды Министерства просвещения.

Одна из награжденных Людмила Платонова рассказала, что в момент нападения она не раздумывая бросилась на помощь своей коллеге Лие Галеевой, которая также получила награду.

«Мы потом обнялись, <...> и она говорит: «Что бы я без тебя делала?». А я говорю: «Что бы я без тебя делала?» — поделилась женщина.

5 февраля мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, где ранил одну из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по двум статьям «покушение» и «халатность».​

Ранее шестилетний мальчик сбежал из детсада в Нижнем Тагиле и сам добрался до дома.
 
