Политика

В США признали желание России заключить мир с Украиной

WP: Россия хочет заключить мир на Украине, но на своих условиях
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Россия «действительно» хочет мира на Украине, но на своих условиях. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник, приближенный к переговорам.

«Похоже, они действительно хотят мира, но только на своих условиях», — сказал источник.

Знакомые с переговорами люди добавили, что Кремль не готов отказаться ни от одного своего требования по Украине, включая выход ВСУ с территории Донбасса. Другой источник почеркнул, что переговоры «зашли в тупик».

«Мы договорились о том, о чем смогли договориться, и дальше ничего не продвигается», — отметил он.

17 февраля в Женеве стартовали трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины, они продолжатся 18 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказывал, что на повестке дня стоят вопросы гуманитарного характера и безопасности. А президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, о чем говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в Совфеде рассказали, к чему приведет раскол в делегации Украины на переговорах.
 
