В США признали желание России заключить мир с Украиной

WP: Россия хочет заключить мир на Украине, но на своих условиях

Россия «действительно» хочет мира на Украине, но на своих условиях. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник, приближенный к переговорам.

«Похоже, они действительно хотят мира, но только на своих условиях», — сказал источник.

Знакомые с переговорами люди добавили, что Кремль не готов отказаться ни от одного своего требования по Украине, включая выход ВСУ с территории Донбасса. Другой источник почеркнул, что переговоры «зашли в тупик».

«Мы договорились о том, о чем смогли договориться, и дальше ничего не продвигается», — отметил он.

17 февраля в Женеве стартовали трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины, они продолжатся 18 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказывал, что на повестке дня стоят вопросы гуманитарного характера и безопасности. А президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, о чем говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

