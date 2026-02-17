Военная прокуратура прокомментировала обрушение здания в Ленобласти

Военная прокуратура контролирует ситуацию после взрыва в Сертолово

Военная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с обрушением здания на территории военного городка в Сертолово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Военная прокуратура также контролирует мероприятия, связанные с установлением причин ЧП. На место происшествия выехали работники военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона.

Днем 17 февраля СМИ сообщили о взрыве в здании военной полиции в Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. На снимке, опубликованном в сети, видно, что от взрыва пострадали верхние два этажа трехэтажного здания и чердак — оказались разрушены перекрытия и стены.

Что именно стало причиной, не уточняется. Изначально сообщалось, что не выжили двое. По данным Telegram-канала «112», речь уже идет о троих. Позднее стало известно, что из-под завалов спасли одного человека.

