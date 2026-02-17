В России разрешат отключать интернет за отказ от оптоволокна

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предлагает внести изменения в правила предоставления услуг связи, позволяющие операторам отключать домашний интернет пользователям, игнорирующим уведомления о запланированной замене устаревших медных линий на современные оптоволоконные. Об этом говорится в проекте постановления.

По оценкам ведомства, новые правила потенциально затронут около 5,8 млн абонентов, до сих пор использующих медные провода для подключения к интернету, и коснутся более 1,1 тысячи операторов связи.

Проект наделяет провайдеров правом в одностороннем порядке переводить абонентов с медных на оптоволоконные линии. При этом оператор обязан уведомить пользователя о предстоящей замене минимум за 90 дней до начала работ. Абонент имеет возможность согласовать удобную дату и время прибытия специалистов. В случае, если абонент не предоставит доступ к помещению для проведения работ или не обеспечит подключение оборудования к электросети, оператор сможет приостановить оказание услуг с последующим расторжением договора в одностороннем порядке по истечении шести месяцев.

Предлагаемые изменения направлены на обновление сетей связи. Современные технологии, такие как GPON, использующие оптоволокно, обеспечивают скорость доступа до 1 Гбит/с, стабильное подключение нескольких устройств одновременно и возможность предоставления комплекса услуг, включающего интернет, телевидение и телефонию. Финансирование модернизации, которое Минцифры оценивает в более чем 3 млрд рублей за шесть лет, полностью ложится на плечи провайдеров. Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Как отмечается в документе, использование медных линий требует значительно больших затрат на эксплуатацию и аварийно-восстановительные работы по сравнению с оптоволоконными сетями, что делает модернизацию инфраструктуры экономически целесообразной.

Ранее Госдума позволила ФСБ отключать связь россиянам по своему требованию без ответственности операторов.